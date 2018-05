Der EUR/USD bleibt am Freitag im Verlust, nach dem er daran scheiterte seine Erholung über 1,2000 auszubauen. EUR/USD wartet auf NFP Das Paar hat seinen Abwärtstrend zum Ende der Woche wieder aufgenommen, so dass die gestrige Erholung umgekehrt wurde und der Fokus der Investoren vor der Veröffentlichung der US Wirtschaftskalender Daten auf der 1,1950 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...