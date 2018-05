Italiens Sergio Präsident Mattarella hatte Neuwahlen abgelehnt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hält dagegen und schlägt den 24.Juni vor.

In Italien zieht sich die seit zwei Monaten dauernde Hängepartie zur Bildung einer neuen Regierung weiter hin. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hielt am Freitag an ihrer Forderung nach Neuwahlen fest und schlug als Termin den 24. Juni vor. Parteichef Luigi Di Maio sagte in einem Interview der Zeitung "Il Fatto Quotidiano", es sei nicht nötig, ...

