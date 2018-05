Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Dienstleister verlieren weiter an Schwung

Die Dienstleistungsbranche in Deutschland hat sich im April weiter abgekühlt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 53,0 Punkte von 53,9 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der niedrigste Wert seit September 2016. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 54,1 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

VDMA über leichten Auftragsrückgang im März nicht besorgt

Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau ist im März leicht gesunken, nachdem es in den Vormonaten jeweils kräftig nach oben gegangen war. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) zeigte sich daher wenig besorgt, weil der Vergleichsmonat im Vorjahr von sehr vielen Großaufträgen geprägt war und die Messlatte daher sehr hoch lag. Im März dieses Jahres lagen die Bestellungen um 4 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der VDMA berichtete.

Wirtschaft der Eurozone weiter auf solidem Wachstumskurs

Die Wirtschaft der Eurozone hat im April weiter ein solides Wachstum verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank geringfügig auf 55,1 Zähler von 55,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in der zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein konstanter Stand von 55,2 Punkten gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

EZB wartet zunehmend verzweifelt auf die Inflation

Die US-Notenbank konnte diese Woche endlich vermelden, nahe an das eigene Inflationsziel von 2 Prozent heranzureichen. Doch für die Europäische Zentralbank (EZB) sind die schwachen Inflationsdaten aus dem Euroraum dagegen eine Enttäuschung. Die vorläufige Schätzung für die April-Inflation lag mit 1,2 Prozent unter der Prognose. Ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak gab es sogar nur ein Plus von 0,7 Prozent.

Warum Investoren im Kreditmarkt mit Bedacht agieren sollten

Die Nachfrage nach riskanten Krediten, mit denen unter anderem Beteiligungsgesellschaften ihre Geschäfte finanzieren, hat die Größe des Marktes erstmals auf 1 Billion US-Dollar hochkatapultiert. Anleger sollten sich der Gefahren bewusst sein, die von höheren Zinssätzen für die Schuldner ausgeht.

Kronzeugen winkt im Cum/Ex-Skandal Straffreiheit - Bericht

Im Steuerskandal um die umstrittenen "Cum/Ex"-Aktiengeschäfte bahnt sich laut einem Bericht eine spektakuläre Kronzeugen-Regelung an. Fünf Drahtzieher und Mitwisser von Aktiengeschäften, bei denen der Fiskus nach Erkenntnissen der Behörden um mehr als 5 Milliarden Euro betrogen worden sei, sollten ohne Strafe davonkommen, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ). Nach Informationen von SZ, NDR und WDR habe die Staatsanwaltschaft Köln einen entsprechenden Vorstoß beim Landgericht Bonn unternommen.

BUND fordert Abschaltung der Hälfte der Kohlekraftwerke bis 2020

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) will die Zahl der deutschen Kohlekraftwerke am Netz bis 2020 halbieren, damit Deutschland sein Klimaziel doch noch erreichen kann. Die Umweltschützer forderten gleichzeitig, die Atommeiler noch früher als gesetzlich vorgeschrieben stillzulegen. Der BUND legte seinem Abschaltplan eine konkrete Kraftwerksliste bei, die alle großen Energieversorger treffen würde. Eine Entschädigung für die Unternehmen soll es nicht geben.

Baugewerbe pocht auf 10-Punkte-Programm vorheriger Koalition

Das deutsche Baugewerbe hat angesichts eines ersten Treffens der Bau- und Wohnungswirtschaft mit dem neuen Bauminister Horst Seehofer (CSU) eine Umsetzung des 10-Punkte-Programms aus der vorherigen großen Koalition gefordert.

Britischen Konservativen bleibt schwere Schlappe bei Kommunalwahlen erspart

Bei den Kommunalwahlen in England ist der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May die befürchtete schwere Niederlage ersten Ergebnissen zufolge erspart geblieben. Bis 08.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MESZ) waren fast zwei Drittel der 150 Wahlkreise ausgezählt. Demnach sicherten sich die Tories 811 Sitze in den Gemeinderäten und verteidigten ihre traditionellen Hochburgen in London. Die oppositionelle Labour-Partei holte 1.302 Sitze, auch die proeuropäischen Liberaldemokraten legten zu.

USA: China soll Handelsüberschuss um 200 Milliarden Dollar senken

Die US-Regierung hat China einem Dokument zufolge aufgefordert, den Handelsüberschuss mit den USA bis 2020 um 200 Milliarden US-Dollar abzubauen. Das bilaterale Warendefizit der USA mit China betrug im vergangenen Jahr 375 Milliarden Dollar. Wie das Wall Street Journal berichtete, haben die US-Vertreter bei den Handelsgesprächen in Peking der chinesischen Seite eine lange Liste von Forderungen übergeben.

Vergabe des Literaturnobelpreises fällt dieses Jahr aus

Der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben. Die Verleihung solle im kommenden Jahr nachgeholt werden, teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Die Entscheidung werde parallel zur Kür des Preisträgers 2019 bekanntgegeben. Bislang fiel die Vergabe des Literaturnobelpreises erst sieben Mal aus, zuletzt 1943. Hintergrund der Entscheidung ist ein Missbrauchsskandal, der die Schwedische Akademie in eine tiefe Krise gestützt hat.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Einzelhandelsumsatz März +0,1% gg Vm, +0,8% gg Vj

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr 57,4 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 57,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März war 56,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr 52,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 52,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März bei 52,6

