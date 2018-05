Lösungen für den kompletten Wertschöpfungsprozess der Kosmetikindustrie - vom Rohstoff über die Herstellung bis hin zur Verpackung und Vermarktung - nicht mehr und nicht weniger können Besucher der Cosmetic Business in diesem Jahr in München sehen. Besonders der Ausstellungsbereich Herstellung verzeichnet laut dem Veranstalter Leipziger Messe eine positive Entwicklung. Somit baut die Branchenplattform ihre Position als Fachmesse mit dem größten Angebot an Lohnherstellern und Private-Label-Produzenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus. International hat die Cosmetic Business ebenfalls viel zu bieten: rund 35 Prozent der Aussteller stammen aus dem Ausland. Vor allem aus Frankreich, Italien, Polen, der Schweiz und den Niederlanden reisen zahlreiche Aussteller an.

Start für Colour Cosmetics

Im neuen Ausstellungsbereich Colour Cosmetics bündelt die Messe das Angebot der Zulieferer für Make-up. "Der ungebrochene Zuspruch für die Cosmetic Business ermöglicht es uns, den neuen Ausstellungsbereich in Halle 1 einzurichten. Die Besucher können sich konzentriert an einem Ort mit potenziellen Partnern aus diesem Fachgebiet austauschen und erhalten auch Trend- und Farbinformationen", erklärt Projektdirektorin ...

