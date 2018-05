Berlin (ots) - Ob persönlich, telefonisch oder elektronisch - das Informationsangebot der Deutschen Rentenversicherung in Sachen "Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge" ist vielfältig und steht auch barrierefrei zur Verfügung. Hierauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin anlässlich des morgigen Europäischen Tages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hin.



Wer körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtigt ist, hat ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Deshalb hat die Deutsche Rentenversicherung Bund 2004 ein eigenes Kompetenzcenter für Barrierefreiheit eingerichtet. Bescheide, Formulare und Informationsbroschüren werden dort beeinträchtigten Menschen in einer für sie zugänglichen Form zur Verfügung gestellt, zum Beispiel als Großdruck, als Text-CD, als Hör-CD oder in Brailleschrift. Die Art der barrierefreien Dokumentenform ist frei wählbar, Kosten ergeben sich hierbei für die Berechtigten nicht.



Des Weiteren stehen Antragsformulare ausfüllbar und druckfertig als barrierefreie PDF-Datei im Formularcenter auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung. Das Servicetelefon bietet zudem hörgeschädigten Versicherten eine kosten- und barrierefreie Kommunikation per Gebärden- oder Schriftsprachdolmetscher an.



Weitere Informationen erhalten Menschen mit Beeinträchtigungen auf der Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de, vor Ort in den Auskunfts- und Beratungsstellen sowie am kostenfreien Servicetelefon unter 0800 1000 4800.



