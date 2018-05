FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal einen massiven Gewinneinbruch verbucht. Der Nettogewinn ging um knapp 94 Prozent auf 3,37 Millionen Euro zurück. Dem Unternehmen machen der starke Euro, eine stärkere Nachfrage nach Produkten mit niedrigeren Margen und ein geringerer Auftragseingang zu schaffen. An seiner Jahresprognose hält der MDAX-Konzern dennoch fest.

GEA bewege sich "nach wie vor in einem herausfordernden Umfeld", sagte Konzernchef Jürg Oleas laut dem Quartalsbericht. "So verzeichneten wir währungsbedingte Belastungen und ein überproportionales Umsatzwachstum bei margenschwächeren Produktgruppen. Hinzu kamen ein schwaches Ergebnis in den USA sowie eine geringere Brutto-Marge insbesondere bei der Business Area Solutions."

In den drei Monaten per Ende März lag der Auftragseingang mit 1,1 Milliarden Euro bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte um 3,8 Prozent unter Vorjahresniveau, wie der MDAX-Konzern in seinem Quartalsbericht mitteilte. Im Geschäft mit der Milchverarbeitungsindustrie, aber auch mit Versorgern und im Pharma- und Chemiebereich gingen die Aufträge gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück.

Die im April vorläufig berichteten Zahlen passte die Gea Group AG geringfügig an. Nach endgültigen Zahlen stieg der Umsatz im ersten Quartal um 3,5 Prozent auf 1,039 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 31 Prozent auf 66,6 Millionen Euro.

Für 2018 stellt Gea dank von Zukäufe weiterhin ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent in Aussicht, wie aus einer Präsentation auf der Webseite hervorgeht. Die EBITDA-Marge soll 12 bis 13 Prozent erreichen.

May 04, 2018

