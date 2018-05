Die Bundeswehr soll besser ausgestattet werden. Das Verteidigungsministerium hat einen entsprechenden Beschluss erlassen - der zwei Jahre alt ist.

Bundeswehr-Soldaten sollen nicht nur im Auslandseinsatz die notwendigen Waffen zur Verfügung haben, sie sollen auch in den Kasernen eine komplette Ausstattung für Übungen vorfinden. Außerdem soll innerhalb des Nato-Bündnisgebietes eine schnellere Verlegung erfolgen können.

Diese Vorgabe hat das Bundesverteidigungsministerium jetzt in einen Erlass mit dem Titel "Konzeption der Bundeswehr" gegossen. Formal ist das ein einfacher Verwaltungsakt, doch der Bundestag ist aufgeschreckt. "Das ist ein Bruch mit der Politik aller CDU/CSU-Verteidigungsminister seit 2005", sagte SPD-Haushalter Johannes Kahrs dem Handelsblatt. Diese hätten radikal am Material und zulasten der Soldaten gespart.

Mit der Anweisung an die Bundeswehr, allzeit auch zur Bündnisverteidigung bereit zu sein, werden die lange angekündigten "Trendwenden Material und Personal" konkret. Und teuer: "Es reicht dann nicht mehr, Waffensysteme nur in kleiner Stückzahl für Auslandseinsätze zu bestellen. Sondern die Bundeswehr muss dann auch in den Kasernen voll ausgestattet werden", erläuterte Kahrs.

Der Grünen-Verteidigungsexperte Tobias Lindner schätzt die Bedeutung des Erlasses ähnlich ein und verlangt eine Grundsatzdiskussion im Bundestag. "Die im Weißbuch skizzierten Leitlinien werden jetzt in ein offizielles Dokument gegossen, das dann Auswirkungen auf Umfang, Material und Struktur der Truppe haben wird", sagte Lindner dem Handelsblatt.

Im Klartext: Die Bundeswehr steht vor Großbestellungen von neuen Panzern, Flugzeugen, Munition, Uniformen und IT-Systemen, um die oft nicht funktionierende alte Ausrüstung zu ersetzen. Für diese Bestellungen wiederum müsste Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zusätzliche Milliarden bereitstellen: Sechs Milliarden ...

