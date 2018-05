Frankfurt - Entscheidende Faktoren für den Anstieg von rund einem Prozentpunkt seit dem Herbst 2017 waren höhere US-Leitzinsen und kontinuierlich zunehmende Zinserhöhungserwartungen, so Ulf Krauss von der Helaba.An den Terminmärkten habe der 6M-Geldmarktfuture in zwölf Monaten zuletzt sogar die 3%-Marke erreicht. Vergleichsweise wenig Impulse seien dagegen bislang seitens der US-Inflation gekommen. Dies zeige sich insbesondere bei den Inflationserwartungen, die sich seit Ende 2016 in einer recht engen Spanne von 2,25% bis 2,5% bewegt hätten. Der Trend weise jedoch seit einem Jahr leicht nach oben, was zuletzt vor allem an der anziehenden US-Kerninflationsrate gelegen habe. Hier sei angesichts der hohen Auslastung des amerikanischen Arbeitsmarktes noch Luft nach oben, sodass in den kommenden Monaten mit steigenden Inflationserwartungen bei US-Anlegern zu rechnen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...