Frankfurt - Das erste Quartal dürfte in Deutschland ein geringeres gesamtwirtschaftliches Wachstum gebracht haben als in den Quartalen zuvor, so die Analysten der DekaBank. Das zeige sich beispielsweise am Einzelhandel, der kein Umsatzwachstum habe generieren können. Auch das produzierende Gewerbe habe sich bislang nicht mit überragenden Daten hervorgetan.

