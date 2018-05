Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen zum ersten Quartal von 62 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dem Automobilzulieferer sei ein guter Start in das Jahr gelungen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Trends im Automobilbau als der wichtigsten Kundenbranche sprächen nach wie vor für Leoni./bek/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0158 2018-05-04/14:31

ISIN: DE0005408884