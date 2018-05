FRANKFURT (Dow Jones)--Caterpillar bekommt zum 1. September einen neuen CFO. Das Board habe Andrew Bonfield ernannt, teilte der Baumaschinenhersteller mit. Er tritt die Nachfolge von Brad Halverson an, der am 4. Mai in den Ruhestand geht.

Bonfield bringe mehr als drei Jahrzehnte Finanzexpertise mit, zuletzt als CFO der britischen National Grid. "Andrews globale Finanzerfahrung in einer Vielzahl von Branchen wird Caterpillar und unseren Aktionären zugute kommen", sagte CEO Jim Umpleby.

Bis zum Eintritt von Bonfield werde der Vice President der Sparte Finance Services, Joe Creed, interimistisch als CFO agieren. Er ist seit 1997 im Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2018 08:14 ET (12:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.