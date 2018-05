Die jüngsten Stresstests der Europäischen Zentralbank (EZB) für die vier größten griechischen Banken sollen nach Informationen aus Kreisen der griechischen Notenbank und des Finanzministeriums in Athen positiv ausgefallen sein. Offiziell sollen die Ergebnisse an diesem Samstag von der EZB bekanntgegeben werden, wie am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen verlautete.

Zuvor hatte Finanzstaatssekretär Stergios Pitsiorlas im Fernsehen gesagt, dass die überstandenen Stresstests "eine Erleichterung für uns" seien. Kontrolliert wurden in den vergangenen Monaten die National Bank of Greece, die Alpha Bank, die Eurobank und die Piräus Bank. Das EZB-Urteil über die Banken ist neben Privatisierungen und Reformen eine wichtige Etappe auf dem Weg aus der Finanzkrise Griechenlands. Vor acht Jahren war das erste Milliarden-Rettungspaket für Athen geschnürt worden.

Das dritte Hilfspaket für Griechenland in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Regierungschef Alexis Tsipras ist zuversichtlich, dass mit der Erfüllung aller Reformen und Sparmaßnahmen das Vertrauen der Finanzmärkte so weit gewachsen ist, dass Griechenland wieder auf eigenen Beinen stehen und sich selbst frisches Geld an den Finanzmärkten beschaffen kann./tt/DP/tos

