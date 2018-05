Lauda-Königshofen - Walt Disney-Aktie: "Avengers: Infinity War" bricht Rekord! Aktienanalyse 630 Millionen US-Dollar spielte der neueste Actionfilm "Avengers: Infinity War" am Startwochenende ein. Rekord! Dadurch schlug der Film mit der Power der Marvel-Superhelden die Erwartungen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...