Die Wohnungswirtschaft hofft nach ihrem ersten Treffen mit dem neuen Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) auf eine rasche Entschlackung der Bauvorschriften. Zufrieden zeigten sich die Verbände der Bau- und Immobilienbranche mit dem Tempo, mit dem die Bundesregierung ihre Pläne für ein "Baukindergeld" vorantreibt.

Der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), Andreas Ibel, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag nach einem Treffen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen im Bundesinnenministerium: "Minister Seehofer hat eine pragmatische Initiative zur Entbürokratisierung der Bauvorschriften vorgestellt." Für September sei ein Wohnungsbaugipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant. Bis dahin sollten die zehn problematischsten Regelungen identifiziert sein.

Das Problem sei von der letzten Regierung zwar bereits erkannt, aber noch nicht aus der Welt geräumt worden. Damals war das inzwischen beim Bundesinnenministerium angedockte Bau-Ressort noch im Bundesumweltministerium angesiedelt gewesen. Ibel betonte: "Wir wollen keine Normen aushebeln". Es gehe vielmehr darum, "Kostentreiber zu identifizieren" und Widersprüche aufzulösen - etwa zwischen bestimmten Vorschriften zum Klima- und Schallschutz.

Auch bei der Vereinheitlichung der Bauordnungen wolle man schneller vorankommen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Felix Pakleppa. Dabei müssten auch die Länder einbezogen werden. "In Berlin und Brandenburg sind zum Beispiel unterschiedliche Höhen für Treppengeländer vorgeschrieben. Warum, das kann keiner erklären. Das Bauen würde billiger, wenn die Firmen weniger Modelle vorhalten müssten."

Union und SPD haben sich vorgenommen, den Wohnungsbau so anzukurbeln, dass in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Das sei nur realistisch, "wenn sich kurzfristig ganz viel ändert", sagte Ibel. Dass der Bund die Finanzhilfe für den sozialen Wohnungsbau verlängern und Familien über das Baukindergeld beim Erwerb von Wohneigentum unterstützen will, seien zwei wichtige Schritte auf dem Weg hin zu diesem Ziel, erklärte Pakleppa. Gut sei, dass Seehofer das im Koalitionsvertrag vereinbarte Baukindergeld nicht über ein langwieriges Gesetzgebungsverfahren einführen, sondern über die KfW möglichst schnell verteilen lassen wolle.

Anspruch auf das Baukindergeld haben Familien, die unter einer Einkommensgrenze von 75 000 Euro pro Jahr liegen. Diese Grenze verschiebt sich um 15 000 Euro pro Kind nach oben. Für den Kauf einer Wohnung sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren 1200 Euro pro Kind und Jahr gezahlt werden. Wer bei der KfW einen Antrag stellen will, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden, weil noch nicht alle Details geklärt sind.

Seehofer schätzt, dass 200 000 Familien für die neue Förderung in Betracht kommen. Er sagte bei dem Spitzengespräch: "Die Wohnungsfrage ist die soziale Frage unserer Zeit." Deshalb müsse die Bundesregierung schnell verlässliche Rahmenbedingungen für Investoren, Mieter und selbstnutzende Eigentümer schaffen./abc/DP/tos

