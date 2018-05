Von Josh Mitchell

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Boom am US-Arbeitsmarkt ist im April deutlich abgeebbt, was darauf hindeuten könnte, dass die Arbeitgeber zunehmend Schwierigkeiten haben, geeignetes Personal zu finden. In der Privatwirtschaft und im Staatssektor wurden nur 164.000 zusätzliche Stellen geschaffen, wie das US-Arbeitsministerium berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen höheren Stellenzuwachs um 195.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 30.000 Jobs nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für März nun ein Stellenplus von 135.000 (vorläufig: 103.000) und für Februar von 324.000 (vorläufig: 326.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote fiel im April auf 3,9 von 4,1 Prozent, während Ökonomen einen Rückgang auf 4,0 Prozent erwartet hatten. Die Quote liegt jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2000. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - sank um 0,1 Prozentpunkt auf 62,8 Prozent.

Die US-Stundenlöhne stiegen verhalten und legten nur um 0,15 Prozent oder 0,04 Dollar auf 26,84 Dollar zu. Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 2,6 Prozent höher.

