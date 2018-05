Anthony Di Iorio, Gründer und CEO von Decentral, wird visionäres Projekt mit 1000 Partnern und Freunden an Bord einer Yacht feiern



Toronto (ots/PRNewswire) - Decentral Inc. (https://decentral.ca/), Kanadas führendes Blockchain-Unternehmen und Erschaffer der multiplattform- und multiwährungsfähigen digitalen Wallet Jaxx, ist stolzer Gastgeber der offiziellen Aftershow-Party für Consensus - der weltweit größten Blockchain-Konferenz - in New York City am 16. Mai 2018. Bei der Veranstaltung "United by Decentral" wird der Mitbegründer von Ethereum sowie CEO und Gründer von Decentral, Anthony Di Iorio, das Decentral-Projekt erstmals präsentieren. Ziel des Projekts ist die Stärkung der Blockchain-Umgebung durch einzigartige Tools, die der breiten Masse ermöglichen werden, die Kontrolle über ihr digitales Leben zu übernehmen. Zu den Party-Highlights für die mehr als 1000 Partner und Gäste von Decentral gehören unter anderem eine Präsentation zur Veranschaulichung der neuen Plattform und Überraschungsgeschenke.



Anthony Di Iorio, CEO und Gründer von Decentral sowie Mitbegründer von Ethereum, sagte: "Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vertrauen Jaxx, um ihren digitalen Wohlstand zu sichern, und ich bin davon überzeugt, dass die nächste Phase des Projekts Decentral sogar eine noch breitere Bevölkerungsgruppe für unsere Community gewinnen wird. Die während der Yachtkreuzfahrt 'United by Decentral' erstmals gezeigte Plattform wird Menschen vereinen und sie befähigen, Positivität verbreiten und eine enorme Wirkung erzeugen. Wir leben in einer polarisierten Welt, in der die Dinge oft als binär betrachtet werden, und unser digitales Leben spiegelt diese Zersplitterung wider. Decentral geht diese Zersplitterung an, indem eine einzige, einheitliche Erfahrung für die globale Community geschaffen wird, die auf unabhängige Weise alle dezentralisierten Projekte unterstützt. Außerdem wird Decentral durch die Bereitstellung von Mainstream-Anwendungen für dezentralisierte Plattformen und durch die Tatsache, dass der Datenbesitz wieder rechtmäßig in die Hände der individuellen Nutzer gelegt wird, den Weg für ein dringend benötigtes Mittelfeld freimachen, auf dem Menschen ermutigt werden Gemeinsamkeiten zu finden - in anderen Worten: wir tragen zur Humanisierung von Blockchain bei."



Decentral wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, eine Innovationsschmiede für disruptive und dezentralisierte Technologien zu werden. In nur vier Jahren hat das Unternehmen eine Community aus Hunderten von Partnerprojekten aufgebaut und insbesondere die führende Blockchain Ethereum hervorgebracht sowie Jaxx entwickelt, die herausragende multiplattform- und multiwährungsfähige Wallet für Kryptowährungen, die auf dem gesamten Globus mehr als 750.000 Nutzer monatlich aktiv einbindet. Im Bestreben beispiellose Transparenz und Vertrauenswürdigkeit in unserem modernen kommerziellen Ökosystem zu schaffen, verfolgt Decentral mit seiner neuen Plattform die Absicht, die allgemeine Öffentlichkeit in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über ihr digitales Leben zu übernehmen durch den Erhalt der vollständigen Kontrolle über ihre eigenen Daten.



"Was wir mit Ethereum erreicht haben, war bahnbrechend und ist es immer noch, und bei Decentral und Jaxx unterstützen wir alle, einschließlich Ethereum. Unser Ziel lautet, Einheitlichkeit in andere Projekte zu bringen, die in vielen verschiedenen Sektoren sehr viel Wert bieten. Das Decentral-Projekt ist unsere Vision für die Zukunft. In den letzten vier Jahren haben wir bei Decentral an einem Paradigmenwechsel gearbeitet, damit Nutzer die Kontrolle über ihre digitalen Werte und ihr digitales Leben erhalten. Unsere Mission ist die Entwicklung der Tools, die dies möglich machen. Mit unseren Partnern und Freunden an Bord bei der Kreuzfahrtparty "United by Decentral" werden wir Einzelheiten zu unserer neuen Software, Hardware und den Produkten für das neue Internet der Werte austauschen", erläuterte Di Iorio.



Die offizielle Consensus-Aftershow-Party dient nicht nur als Feier der bisher erreichten Riesenfortschritte des Unternehmens, sondern markiert auch den Start einer rasanten Wachstumsphase. Über 1000 Freunde und Partner werden teilnehmen und die Energie der expansiven Community von Decentral zeigen, die hier zusammenkommt und sich für einen substanziellen sozialen Wandel engagiert.



Die Veranstaltung "United by Decentral" wird am Abend des 16. Mai 2018 an Bord der Cornucopia Majesty stattfinden, einer vierstöckigen Yacht und die größte ihrer Art an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Für Entertainment sorgt der berühmte britische Musiker, Komponist und Musikproduzent Chicane, dessen Songs Spitzenplätze in den Charts von ganz Europa und Amerika erreicht haben.



Obwohl es sich um ein privates Event handelt, wird die Feier über Live-Stream an die weltweite Community ausgestrahlt. Weitere Informationen über die Veranstaltung "United by Decentral" findet man unter decentralproject.org (http://decentralproject.org/).



Anthony Di Iorio, Gründer von Decentral und Mitbegründer von Ethereum, steht für Interviews zur Verfügung.



Informationen zu Decentral:



Decentral, das im Herzen von Downtown Toronto niedergelassen ist und als Heimat von Hunderten von Events der Blockchain-Community dient, hat Ethereum ins Leben gebracht. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens namens Jaxx ist eine Multi-Token-Blockchain-Schnittstelle, die eine einheitliche Erfahrung über acht Plattformen und Geräte hinweg liefert. Die strategische Herangehensweise von Decentral bedeutet, dass Jaxx die Kundenfonds weder hält noch Zugriff auf diese hat. Orientiert an Design und Nutzererfahrung und mit Einfachheit im Blickfeld ist Jaxx konzipiert worden, um die bevorzugte Nutzerschnittstelle in der Blockchain-Welt zu werden. Laden Sie Jaxx herunter und erleben Sie es selbst unter http://jaxx.io/.



OTS: Decentral newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130555 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130555.rss2



Pressekontakt: Gaby Hui Wachsman gaby@wachsman.com (917) 602-1681