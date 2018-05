Die Hersteller von kältetechnischen Anlagen und Geräten sowie Anlagenbauer, Wartungs- und Serviceunternehmen müssen künftig Engpässe bei der Versorgung mit Kältemitteln der Gruppe teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) einkalkulieren. Trotz verschiedener Brandbriefe aus der KK-Branche sowie dem kurz vor der Tagung veröffentlichten Positionspapier der Verbände BDH, BTGA, BWP, EHPA, EPEE, BIV, FGK, VDKF und ZVKKW (www.bonner-stimme.de/index.php/343-verbaendeposition-zum-f-gas-phase-down) sieht sich das UBA außerstande, den Ausstieg aus den sogenannten F-Gasen zeitlich und mengenmäßig zu beeinflussen. Einig waren sich die Vertreter des UBA und die etwa 100 Teilnehmer der Tagung darin, dass eine konzertierte, europäische Kampagne notwendig ist, damit der Rückzug aus den F-Gasen in geordneten Bahnen verläuft. Gleichzeitig gilt es, eine umwelt- und klimafreundliche Kälte- und Klimatisierungstechnik am Markt zu etablieren.

Kälteindustrie sucht richtigen Weg

Die Brandbriefe aus den Reihen der Kälteindustrie und großer Anwender kommen für Dr. Christian Meineke, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), nicht überraschend. Es handele sich beim F-Gase Phase-Down um eine langfristig geplante Verknappung, die mit den betroffenen Kreisen allerdings so abgesprochen sei. »Die Industrie muss jetzt selbst den richtigen Weg finden, um den Verbrauch der F-Gase zu senken«, betont Meineke.

Der Kuchen sei für alle Marktteilnehmer gleich groß, doch manche konsumieren einfach zu viel, kritisiert Meineke. Gemeint ist der ungebrochen hohe Bedarf an Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) für Neuanlagen und Service. Wichtig für die betroffenen Branchen sei eine größere Markttransparenz bei den Kältemitteln, aufgeschlüsselt nach ihrem GWP-Wert. Meineke räumt ein, dass die jetzige zweite Minderungsstufe auch eine Technologieumstellung notwendig mache. Alternativen seien verfügbar; diese müssten jetzt auf ihre Tauglichkeit für die jeweilige Anwendung überprüft werden. Zur Erinnerung: Die heute in der Kältetechnik üblichen teilhalogenierten Kohlenwasserstoffe wurden 2016 in Kigali/Ruanda als neueste Stoffgruppe in das Montreal Protokoll aufgenommen mit dem Ziel, die Emissionen dieser HFKW bis zum Jahr 2036 um 85?% (Menge kalkuliert in t CO2-Äquivalent) zu verringern.

Importeure müssten über genügend Kältemittel verfügen

Auch Arno Kaschl, European Commission, Brüssel, betonte, dass der Mechanismus des Phase-Down auf der Basis des GWP-Quotensystems von der Industrie so gewünscht ist, da es mehr Flexibilität biete als ein stufenweises Verbot von Kältemitteln. Dabei konkurrieren innerhalb der Europäischen Union alle noch zugelassenen HFKW-Kältemittel um die definierte Gesamtmenge in Tonnen CO2-Äquivalent. Konkret bedeute das, dass die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten oder einzelne Anwender über kein eigenes Mengenkontingent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...