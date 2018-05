Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten die Schätzungen überboten, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem sei die Bewertung der Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns attraktiv, selbst ohne eine Übernahme von Monsanto./bek/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0166 2018-05-04/15:23

ISIN: DE000BAY0017