Mainz (ots) - Woche 19/18 Samstag, 05.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



6.05 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



6.55 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017



7.35 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS



8.35 Deutsche beim IS - Verzweifelte Eltern, verlorene Kinder



9.05 Ewiger Aufruhr Die Geschichte des Nahostkonflikts



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 Kampf gegen Atomschmuggler Terrorgefahr durch schmutzige Bomben



10.25 ZDF-History Helmut Kohl - Triumph und Tragödie Deutschland 2015



11.10 ZDF-History Die RAF - "Phantom" ohne Gnade Deutschland 2007



11.55 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017



12.40 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



13.25 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015



14.10 Das Erbe der Nazis Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns Deutschland 2015



14.55 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017



1.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017



2.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017



2.55 ZDF-History Die RAF - "Phantom" ohne Gnade Deutschland 2007



3.40 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



4.25 ZDF-History Die großen Attentate der Geschichte Deutschland 2017







Woche 19/18 Sonntag, 06.05.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 heute-show



5.50 ZDFzoom Datenklau und Cyberwar Wie groß ist die Gefahr aus dem Netz? Deutschland 2017



6.20 Hightech-Gangster - Superblüten und Bankraub online Deutschland 2018



7.05 Cybercrime Das Geschäft mit der Angst Deutschland 2018



7.50 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016



8.30 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Frankreich 2016



9.15 ZDF-History Der Rote Baron - Manfred von Richthofen Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.05 Spuren des Krieges Hiroshima 1945 Frankreich 2014



12.50 Die Atombombe im Vorgarten Geschichten aus dem Kalten Krieg



13.35 Der Mann, der die Welt rettete Das Geheimnis der Kuba-Krise Großbritannien 2012



14.20 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



15.05 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017



15.55 Panzer! Werkzeug der Unterdrückung Deutschland 2017



16.40 Panzer! Gefecht und Geschäft Deutschland 2017



17.25 Ursprung der Technik Der Trojanische Krieg



18.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



18.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



22.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



23.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017



23.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



0.35 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918 Frankreich 2014



1.20 Spuren des Krieges Normandie 1944 Frankreich 2014



2.05 Spuren des Krieges Hiroshima 1945 Frankreich 2014



2.50 Panzer! Der Erste Weltkrieg Deutschland 2017



3.35 Panzer! Der Zweite Weltkrieg Deutschland 2017



4.20 Spuren des Krieges Waterloo 1815 Frankreich 2014







Woche 19/18 Montag, 07.05.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.05 ZDF-History Die Todesfahrt der Bismarck Deutschland 2009



( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



10.50 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



11.35 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016



12.20 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016



12.50 Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns Deutschland 2016



13.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Von 1800 bis 1900 Deutschland 2011



14.05 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011



14.50 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Fünfziger und Sechziger Jahre Deutschland 2011



15.35 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Sechziger und Siebziger Jahre Deutschland 2011



16.20 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Achtziger Jahre Deutschland 2011



17.05 UEFA Champions League Magazin Deutschland 2017



17.20 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



23.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



0.30 heute journal



1.00 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Brennpunkt Hattusa - Machtzentrale der Hethiter



1.40 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru



2.25 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity



3.10 Mythos Stonehenge Im Zeichen der Sonne



3.55 Machu Picchu - Das Himmelreich der Inka



4.35 Karthagos vergessene Krieger



