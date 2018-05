Die Zahl der Beschäftigten in den USA steigt stetig. Auch die Inflation dürfte dadurch an Auftrieb gewinnen.

Der robuste Wirtschaftsaufschwung sorgt weiter für einen Job-Boom in den USA. Im April fiel die Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. So niedrig war die Arbeitslosenquote zuletzt Ende 2000 gewesen.

Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht. Sie hatten zwar eine niedrigere Arbeitslosenquote erwartet, waren aber von 4,0 Prozent ausgegangen. Im März hatte die Quote noch bei 4,1 Prozent gelegen.

Gleichzeitig sind allerdings weniger Stellen geschaffen worden als erwartet. Im April seien 164.000 neue Jobs entstanden, doch Experten hatten mit 192.000. Dass ...

