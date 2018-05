Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 721 Pence belassen. Analyst Neil Glynn nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die britisch-spanische Fluggesellschafts-Holding vor. Ein starkes Abschneiden von IAG im ersten Quartal habe die Bedenken hinsichtlich der Entwicklung des Erlöses je Sitzplatzkilometer teilweise gelindert./tih/gl Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0174 2018-05-04/15:54

ISIN: ES0177542018