"Hin und her macht Taschen leer" oder "Sell in May and go away" sind populäre Börsenweisheiten. Was taugen die Empfehlungen? Historisch betrachtet ist die Antwort klar - und in diesem Börsenjahr besonders.

"Hin und her macht Taschen leer" ist eine populäre Börsenweisheit. Sie besagt: Wer auf der Jagd nach einer höheren Rendite sein Depot allzu oft umschichtet, erreicht oft genau das Gegenteil. Hohe Transaktionskosten drücken die Rendite kräftig nach unten.

In diesem Jahr aber könnte sich ein Abschied auf Zeit von der Börse durchaus lohnen. Immerhin ist die Hausse in ihrem zehnten Jahr schon weit fortgeschritten, der Konjunkturzyklus dürfte seinen Gipfel durchschritten haben, die Bewertungen sind alles andere als preiswert, die Notenbanken drehen die Liquiditätszufuhr allmählich runter, und die Zinsen steigen. Hinzu kommen immer mehr geopolitische Spannungen. Und schließlich ist an Gewinnmitnahmen auch noch niemand verarmt. Dass der Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen ...

