Vancouver, BC (pta024/04.05.2018/15:35) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("UPCO") freut sich, die Teilnahme an der ITW in Chicago, Illinois, vom 6. bis 9. Mai bekannt zu geben. Die ITW ist das jährliche Treffen der globalen Telekommunikationsbranche und bietet 6.743 Delegierten aus 1.944 Unternehmen und mehr als 140 Ländern die Möglichkeit, sich zu treffen und zu vernetzen.



Die International Telecoms Week wurde 2008 von einer Gruppe einiger der damals größten Telekommunikationsanbieter gegründet und aufgebaut: A1 Telekom Austria, AT & T Wholesale, BICS, British Telecom, Capacity Magazin, China Telecom, Chunghwa Telecom, Deutsche Telekom ICSS, iBasis, IDT Telecom, Orange, PLDT, REACH, Rostelecom, SingTel, Sprint, Tata Communications, Telecom Italia Sparkle, Telecom New Zealand International, Telefonica, Telekom Malaysia und TeliaSonera International Carrier.



Ziel dieser Gründungsmitglieder war es, eine bezahlbare und nutzbringende Plattform für die gesamte Community zu schaffen, um sich zu treffen und Geschäftsbeziehungen zu unterhalten. Dies ist seither das Hauptaugenmerk der Veranstaltung und ist das ITW-Gründungsprinzip.



Herr Andrea Pagani erklärte: "Wir freuen uns darauf, die Telekommunikationsdienste von Upco und die Upco Applikation mit ihren E-Wallet-Funktionen unter Verwendung der Blockchain-Technologie zu präsentieren."



Über Upco International Inc.



Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.



Bitte besuchen Sie http://www.upcointernational.com für weitere Informationen.



Andrea Pagani, CEO und President office@upcointernational.com 212-461-3676



Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) haben die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung übernommen.



Die Ausgangssprache Englisch, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://thecse.com/en/listings/technology/upco-international-inc oder auf der Firmenwebsite.



Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie "werden", "eventuell", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "Entwicklung", "kommenden", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke dargestellt oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Upco weist die Anleger darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Upco keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angenommenen Ergebnissen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können.



Andrea Pagani, CEO and President



ISIN(s): CA9152971052 (Aktie)



