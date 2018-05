Bonn - Die Bank of England dürfte auf ihrer geldpolitischen Sitzung (Do., 10.05., 13:00 Uhr) keine Änderung ihres Leitzinses von derzeit 0,50% vornehmen, so die Analysten von Postbank Research.Angesichts zuletzt schwacher Wachstums- und rückläufiger Inflationsdaten werde sie vor einer möglichen Zinserhöhung mit hoher Wahrscheinlichkeit erst einmal die weitere Entwicklung auch hinsichtlich der Brexit-Verhandlungen abwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...