Die Redaktion »de« wurde in einer Leserzuschrift darauf aufmerksam gemacht, dass in der Februarauslieferung der VDE-Bestimmungen das Buch der Schriftenreihe 144 mit dem Titel: »Der Lotse durch die DIN VDE 0100« beigefügt war. Auf der Seite 25 des Buches fiel dabei das Bild 100-10 auf, das sich auf ein TN-C-S-System mit Mehrfacheinspeisung bezieht. Die Autoren sprechen dort von einem Sternpunktverbindungsleiter, den sie als PEN-ähnlich bezeichnen. Von diesem Leiter hatte der Leser noch nichts in seiner Praxis gehört. Nach der Darstellung im Bild sähe es aus, als würde ein sechster Leiter als Sternpunktverbindungsleiter benötigt. Diesen kennt in der Praxis aber niemand. So kommt dann etwa die Frage auf, ob dieser Leiter dann für die doppelte Stromtragfähigkeit ausgelegt werden müsse, so könne man das Bild auch interpretieren.

Begriffe in deutschen Normen

Einen Sternpunktverbindungsleiter gibt es - zumindest derzeit - in den deutschen Normen nicht, auch nicht außerhalb der Normen der Reihe DIN VDE 0100. Der von den Autoren der Schriftenreihe verwendetet Begriff »Sternpunktverbindungsleiter« stammt vermutlich aus Österreich. Dort wird ein solcher Leiter als »Sternpunkt-Verbindungs-Leiter (SVL)« bezeichnet. Diese Abweichung, bei der Bezeichnung dieses Leiters von der physikalischen Gegebenheit liegt vermutlich daran, dass man in der Fachwelt Österreichs - leider auch zum Teil international - nicht akzeptieren wollte, dass es sich dabei physikalisch um einen PEN-Leiter handelt.

Das lässt sich auch aus dem Bild 31D1 von DIN VDE 0100-100:2009-06 erkennen (Bild?2), wo der mit b) gekennzeichnete Pfeil einen Bezug zu einem PEN in der Legende herstellt. Unter »b« ist dort also Folgendes ausgeführt: »Der Leiter von entweder den Transformatorsternpunkten oder den Generatorsternpunkten zur PEN-Schiene in der Niederspannung-Hauptverteilung muss isoliert verlegt sein. Die Funktion dieses Leiters ist wie die eines PEN-Leiters; jedoch darf der Leiter nicht an elektrische ...

