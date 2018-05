Elektrische Energieverteilungsanlagen effizient zu gestalten, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, weil Nachrüstungen so gut wie unmöglich sind. Kabel, Schienen und Transformatoren lassen sich im Betrieb nicht einfach austauschen. Auch das Nachrüsten von Messtechnik kann sich aufwendig gestalten. Zum einen sind die Installationskosten sehr hoch, zum anderen muss die Anlage während eines Austauschs freigeschaltet werden. Finanziell rechnet sich solch eine Nachrüstung in vielen Fällen nicht.

Die seit Oktober 2015 veröffentliche DIN VDE 0100-801 beschreibt die Anforderungen an eine Energieeffizienz innerhalb der Niederspannungsenergieverteilungen. Sie ist Bestandteil der Normenreihe VDE 0100 und somit bei der Errichtung von Niederspannungsanlagen bindend. Somit wird schon bei der Planung der Fokus auf die Energieeffizienz gelegt.

Die Norm gilt für Wohngebäude, gewerblich genutzte Gebäude, Industrieanlagen sowie für Infrastrukturen von der Einspeisung bis zu den Anwendungen (Bild?1). Das Ziel ist, den bestmöglichen Nutzen bei minimalen Verlusten zu erreichen, ohne jedoch das Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem Blick zu verlieren.

Der Einsatz von Messtechnik ermöglicht eine Prüfung der Anlageneffizienz während der gesamten Betriebszeit. Zusätzlich dient die Messtechnik der Datenbeschaffung von diversen Maßnahmen nach DIN EN ISO 50001 und der nach DIN EN ISO 5006 erforderlichen Energieleistungskennzahlen (englisch energy performance indicator - EnPI).

Für alle Anlagenbetreiber, die eine Zertifizierung nach ISO 50001 benötigen, stellt die Erfüllung der VDE 0100-801 innerhalb der Planungsphase einen erheblichen Vorteil dar. Weshalb? Nicht nur die Berücksichtigung der Norm ist unabdingbar; im Planungsauftrag durch den Auftraggeber sollte auch die zu erreichende Effizienzklasse festgelegt werden. Dieser Nachweis ist damit fester Bestandteil der Planung.

Effizienzklassen nach VDE 0100-801

Die VDE 0100-801 entspricht der IEC 60364-8-1. Sie beschreibt Maßnahmen, die je nach Erfüllungsgrad mit entsprechenden Punkten bewertet werden (Bild?2). Aus der Summe der Punkte aller Maßnahmen ergibt sich die Effizienzklasse der geplanten Verteilung. Diese Maßnahmen beziehen sich auf das Lastprofil, die Anordnung der Haupteinspeisung, Optimierungsanalysen, Anforderungen an die Messtechnik und auf Minimalanforderungen an die Nutzung der in der Norm beschriebenen Maßnahmen.

Lastprofil messen

Beim Lastprofil ist an der Einspeisung (Netzübergabepunkt) der zeitliche Verlauf des Energieverbrauchs im ¼-Stunden-Zyklus zu dokumentieren. Alle Verbraucher mit einer minimalen Jahresverbrauchsmenge von 100.000?kWh pro Jahr haben seitens des Messstellenbetreibers einen Lastgangzähler. Die gemessenen ¼-Stunden-Energiemengen stellt der Messstellenbetreiber zur Verfügung. Die Schwelle sinkt zukünftig auf 60.000?kWh/a. Werden geringere Energiemengen pro Jahr verbraucht, kommt der Betreiber um eine zusätzliche ...

