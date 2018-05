Gestern hat der E-Auto-Pionier Tesla seine Quartalszahlen vorgelegt. Wer sich den aktuellen Brief an die Aktionäre ansieht, der könnte glauben, das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die hochgesteckten Ziele für 2018 zu erreichen. Tatsächlich macht Tesla langsam aber sicher Fortschritte beim Hochfahren der Produktion des Model 3. Immerhin werden jetzt über 2.000 Fahrzeuge dieses Typs pro Woche gefertigt. Allerdings ist das noch immer viel zu wenig, um die über 450.000 vorliegenden Reservierungen in akzeptabler Zeit abzuarbeiten.Produzieren, bevor die Kunden weg sindFälschlicherweise wird in diesem Zusammenhang auch oft von Vorbestellungen gesprochen, in Wirklichkeit aber handelt es sich nur um unverbindliche Vormerkungen von Interessenten. Das heißt es ist keineswegs sicher, dass Tesla all diese Fahrzeuge auch wirklich verkaufen wird können, wenn eines Tages die Massenproduktion rund läuft.Ich selbst habe mir vor mittlerweile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...