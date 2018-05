Baden-Baden (ots) - Dienstag, 08. Mai 2018 (Woche 19)/04.05.2018



Nachgelieferte Gäste beachten!



Tagestipp



23.00 SWR3 Comedy Festival mit Mirja Boes, Christoph Sonntag und Oropax



03.10 SWR3 Comedy Festival (WH) mit Mirja Boes, Christoph Sonntag und Oropax



05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) mit Mirja Boes, Christoph Sonntag und Oropax



Dienstag, 15. Mai 2018 (Woche 20)/04.05.2018



23.00 SWR3 Comedy Festival



mit Gernot Hassknecht, Idil Baydar und Matze Knop



"SWR3 Comedy Festival 2018" - Folge zwei von vier mit Gernot Hassknecht, Idil Baydar und Matze Knop. Einmal im Jahr wird das beschauliche Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz zur Comedy-Hochburg. Beim SWR3 Comedy Festival treten Comedy-Profis wie Gernot Hassknecht, Chris Tall, Mirja Boes, Ingo Appelt oder Oropax neben den besten Newcomern der Szene auf. Das SWR Fernsehen zeigt Highlights des diesjährigen Festivals.



03.10 SWR3 Comedy Festival (WH) mit Gernot Hassknecht, Idil Baydar und Matze Knop



05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) mit Gernot Hassknecht, Idil Baydar und Matze Knop



Dienstag, 22. Mai 2018 (Woche 21)/04.05.2018



23.00 SWR3 Comedy Festival



mit Ingo Appelt, Markus Krebs und Michael Hatzius



"SWR3 Comedy Festival 2018" - Folge drei von vier mit Ingo Appelt, Markus Krebs und Michael Hatzius.



03.10 SWR3 Comedy Festival (WH) mit Ingo Appelt, Markus Krebs und Michael Hatzius



05.25 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) mit Ingo Appelt, Markus Krebs und Michael Hatzius



Dienstag, 29. Mai 2018 (Woche 22)/04.05.2018



22.55 SWR3 Comedy Festival



mit Chris Tall und Best Of New Comedy



"SWR3 Comedy Festival 2018" - Folge vier von vier mit Chris Tall und Best Of New Comedy.



03.35 SWR3 Comedy Festival (WH) mit Chris Tall und Best Of New Comedy



05.20 BW+RP: SWR3 Comedy Festival (WH) mit Chris Tall und Best Of New Comedy



