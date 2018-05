Künstliche Intelligenz ist nicht aufzuhalten, in den USA und China wird das Thema forciert. Mit der noblen Haltung des Widerstands verpasst Europa den Anschluss an die Zukunft.

Der 4. Oktober 1957 hat die Welt verändert. Das war der Tag, an dem es der Sowjetunion gelang, mit Sputnik den ersten Satelliten auf einer Erdumlaufbahn ins All zu schießen. Für Amerika war dieser 4. Oktober ein Schock. Es begann zu begreifen, wie weit die Sowjets in der Militärtechnik vorangekommen waren.

Am 27. Mai 2017 hat China seinen Sputnik-Moment erlebt. Das war der Tag, an dem die US-Software Alpha Go das dritte Mal gegen den chinesischen Weltmeister im Go-Spiel gewann, dem kompliziertesten Spiel der Welt. China begann zu verstehen, wie weit die Amerikaner in der künstlichen Intelligenz vorangekommen waren.

Seitdem verfolgt China das ehrgeizige Ziel, 2030 Weltmarktführer in der künstlichen Intelligenz zu werden, und nimmt den Kampf mit Amerika auf. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, in diesem Fall Europa? Leider nein. Europa hat viel zu bieten: einen Datenschutz, der nun sogar US-Unternehmen zum Vorbild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...