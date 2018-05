Zürich (ots) - Der Schweizerische Baumeisterverband bekennt sich

zur Frührente Bau und will diese retten. Dazu muss das heute

ineffiziente System saniert und mit leistungsseitigen Anpassungen auf

gesunden Boden gestellt werden. Doch die Gewerkschaften missbrauchen

das Thema weiterhin für gewerkschaftspolitische Stimmungsmache und

blockieren jegliche Lösungsfindung im zuständigen Stiftungsrat. Vier

verschiedene Vorschläge der Arbeitgeberseite wurden verweigert, um

bewusst einzig auf den eigenen Fundamentalforderungen zu beharren.

Hält die Blockadesituation im Stiftungsrat an, muss die

Stiftungsaufsicht eingreifen.



Für die Sanierung der Frührente Bau verantwortlich ist der

Stiftungsrat der Stiftung FAR, der die dringend nötigen

leistungsseitigen Anpassungen vornehmen muss. Der Schweizerische

Baumeisterverband muss zur Kenntnis nehmen und bedauert, dass die

Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat nach wie vor nicht an einer

Sanierung interessiert sind. Sie missbrauchen das Thema Rentenalter

60 lieber für gewerkschaftspolitische Manöver und interne

Mobilisierung - teilweise für illegale Friedenspflichtverletzungen,

anstatt den FAR zu retten.



Mit der Blockade für Sanierungen durch die Arbeitnehmervertreter

im Stiftungsrat FAR wird das Rentenalter 60 insgesamt in Frage

gestellt. Dafür tragen die Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat die

Verantwortung. Bereits 2016 wurde versucht, die Frührente einseitig

mit Beitragserhöhungen wieder auf gesunde finanzielle Beine zu

stellen. Heute ist diese immer noch ein Sanierungsfall. Wer den FAR

retten will, kommt um eine leistungsseitige Sanierung nicht herum.

Vorwürfe der Gewerkschaften, die Lösungsvorschläge der Arbeitgeber

seien nicht verhältnismässig und nicht ausgewogen, werden vor diesem

Hintergrund als unhaltbar entlarvt.



Zusätzlich weitere Lohnabzüge von Unternehmen und Bauarbeitern

einzuschiessen, ist keine Lösung. Hohe Summen an Geldern von

Bauleuten gehen heute ohne Wirkung im System verloren. Es braucht

deshalb echte Sanierungen. Hält die Blockadesituation im Stiftungsrat

an, muss die Stiftungsaufsicht eingreifen. Die Arbeitgeberseite hat

die Stiftungsaufsicht bereits im April schriftlich dazu aufgefordert,

einen Sachverwalter einzusetzen, um die nötigen Sanierungsmassnahmen

einzuleiten.



Hinweis an die Redaktionen:



Die Bauarbeiter in den Kantonen Wallis, Waadt und Neuenburg sind

nicht dem FAR unterstellt.



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Matthias Engel, Mediensprecher SBV

Tel.: +41/78/720'90'50

E-Mail: mengel@baumeister.ch



Bernhard Salzmann, Vizedirektor SBV

Tel.: +41/78/762'45'31

E-Mail: bsalzmann@baumeister.ch