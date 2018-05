Frankfurt - Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein führender internationaler Immobilienspezialist, dessen Geschäft in die beiden Segmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen (Immobilienfinanzierung für gewerbliche Immobilien und Wohnimmobilien) und Consulting/Dienstleistungen (Verwaltung von Immobilien, Abwicklung des Zahlungsverkehrs) untergliedert ist, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...