Batteriefirmen und Autohersteller müssen die Versorgung mit Lithium sichern, um den Sprung ins Elektroautozeitalter zu schaffen. Dementsprechend nimmt die Zahl der Deals mit Lithium-Unternehmen zu, wie eine aktuelle Studie zeigt. Hinten dran sind mal wieder die europäischen Konzerne.

EU will eigene Batterieproduktion

Ob Tesla, BYD oder Volvo - bei Elektroautos denken die meisten Anleger derzeit vor allem an diese drei sino-amerikanischen Konzerne. Doch auch die europäischen Hersteller müssen sich für die Zukunft mit dem Elektroauto wappnen. Denn bisher hinken sie hinterher. Die Europäische Union hatte deshalb bereits im Oktober 2017 die "Europäischen Batterie Vereinigung" ins Leben gerufen, zu der bisher 80 Unternehmen gehören. Mit dabei sind unter anderem auch Daimler, BMW und Volkswagen sowie Zulieferer wie Continental, aber auch Konzerne wie BASF und Siemens. Sie alle wolle gerne eine europäische Batterieindustrie sehen, andernfalls wäre man von den Chinesen abhängig. Deren Marktanteil bei den Batteriekapazitäten ist jetzt schon erdrückend, wie diverse Studien zeigen. Diese Abhängigkeit will niemand in der EU, denn die Chinesen setzen schließlich auf die eigenen Elektroautobauer wie BYD oder das von Chinesen beherrschte Volvo. Laut EU sind deshalb zehn bis 10 sogenannter Giga-Fabriken in Europa nötig. Nur so könne man seine ...

