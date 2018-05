Die Wall Street hat am Freitag nach einem verhaltenen Start positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht für April reagiert. Die wichtigsten Indizes machten leichte Verluste wett und drehten moderat ins Plus. Der robuste Wirtschaftsaufschwung sorgt weiter für einen Job-Boom in den USA. Die Arbeitslosenquote war überraschend deutlich auf 3,9 Prozent gefallen. So niedrig war sie zuletzt Ende 2000 gewesen. Allerdings hatte die US-Wirtschaft im April weniger Arbeitsplätze als erwartet gechaffen.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte zuletzt um 0,21 Prozent auf 23 980,34 Punkte vor. Am Vortag hatten Schnäppchenjäger den zwischenzeitlichen Kursrutsch unter die viel beachtete 200-Tage-Linie zum Einstieg genutzt, so dass das Börsenbarometer letztlich fast unverändert geschlossen hatte.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,15 Prozent auf 2633,79 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,59 Prozent auf 6683,01 Punkte./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

