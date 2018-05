Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Führende internationale Unternehmen vertrauen auf die Marketing CloudLösung von SAP für bessere Kundeninteraktion und Personalisierung(press1) - München, 04. Mai 2018 - SAP SE [1] (NYSE: SAP) setzt denErfolgskurs fort: Die spanische Palladium Hotel Group, die Emmi Gruppe alsgrößter milchverarbeitender Betrieb der Schweiz, der kroatischeLebensmittel- und Getränkehändler Atlantic Grupa und der italienischeHersteller von Lagersystemen Modula S.p.A. nutzen künftig SAP(R) Hybris(R)Marketing Cloud, um ihr Kampagnenmanagement zu modernisieren, dendigitalen Wandel zu vollziehen und eine optimale Kundenerfahrungbereitzustellen.SAP Hybris Marketing Cloud gehört zum Customer-Experience-Portfolio vonSAP, mit dem Unternehmen ihr Front- und Backoffice nahtlos integrierenkönnen, um von jeder Position aus einen 360-Grad-Blick auf ihre Kunden zuerhalten. Die unternehmensweiten Einblicke erstrecken sich auf denVertriebs-, Service- und Commerce-Bereich ebenso wie auf Finanzsysteme undLogistikkette. Gestützt auf diese Daten können Marketer zielgerichteteInitiativen planen. Außerdem lässt sich deren Effektivität auf eventuelleStreuverluste überwachen und den Kunden sofort DSGVO-konforme Angebotebereitstellen, die auf sie persönlich zugeschnitten sind.SAP-Anwender interagieren intelligent mit ihren KundenDer Wunsch nach einer intelligenten Kundeninteraktion ist in allenBranchen dringender denn je. Mit SAP lässt er sich verwirklichen, indemTeams integrierte Tools für die Datenexploration und -visualisierungnutzen können, um schnelle und smarte Entscheidungen zu treffen."Wir müssen ganz genau wissen, wer unsere Kunden sind", betont Inaky Bau,Director Marketing der Palladium Hotel Group. "Indem wir die CustomerJourney verfolgen, erfahren wir im Detail, wie die Kunden auf unsereKampagnen ansprechen."Die Palladium Hotel Group [2] betreibt in sechs verschiedenen LändernHotels mit insgesamt 13.000 Betten. Mit SAP Hybris Marketing Cloud konntesie ihre E-Mail-Öffnungsrate um 22 % steigern und den Zeitaufwand für dasKampagnendesign um 55 % senken. Für Sergio Zertuche, Chief Sales MarketingOfficer, besteht die Palladium-Mission darin, aus Gästen lebenslangeFreunde seines Hauses zu machen.Auch andere Unternehmen haben sich kürzlich für SAP Hybris Marketing Cloudentschieden:Atlantic Grupa D.D. [3], eine der größten Vertriebsgesellschaften fürKonsumgüter mit hoher Umschlagshäufigkeit (FMCG) in Südosteuropa, nutztSAP, um auf den diversen digitalen und Social-Media-Kanälen eineunverwechselbare Markenerfahrung zu entwickeln.Modula S.p.A [4], ein Hersteller von automatisierten Kommissionierungs-und Lagerlösungen für Fabriken und Warenlager rund um den Globus,konzentriert sich hingegen auf seinen B2B-Kundenstamm. Mit SAP HybrisMarketing Cloud kann Modula seine Interaktionen optimieren, indem es dieEmotionen und Einstellungen der Kunden berücksichtigt und wertvolleEchtzeiteinblicke in jede Phase des Kundenzyklus erhält.Die Emmi Group [5] wiederum zielt auf die Entwicklung, Herstellung undweltweite Vermarktung einer breiten Palette von Milch- und Frischproduktenab. Dabei nutzen die Schweizer eine Omnichannel-Plattform für das digitaleMarketing, um Erkenntnisse über ihre Kunden zu gewinnen und ihreMarketingprozesse sowie -praktiken so zu transformieren, dass sie dasganze Potenzial der Personalisierung ausschöpfen.Modernste Technologie für ein Höchstmaß an Personalisierung und ComplianceSAP ist in der Lage, eine maßgeschneiderte Personalisierungbereitzustellen. Als Schlüssel hierzu dienen Machine-Learning-Algorithmen,die Zielgruppen präzise definieren, die besten Produkte, Angebote undKampagnen für die Kunden ermitteln und Marketingkampagnen entwickeln, diemaximale Rentabilität generieren."Die Kunden erwarten eine einfache, auf sie zugeschnittene undkontextbezogene Erfahrung", erklärt Kevin Cochrane, CMO von SAP Hybris(SAP). "Mit unserer Marketing Cloud-Lösung können die Anbieter sie ankritischen Punkten der Kaufentscheidungsphase mit relevanten Informationendazu animieren, den Kauf tatsächlich zu tätigen. Neben dynamischenEinblicken in das Kundenverhalten beinhalten unsere SAP Hybris Lösungennun auch Lösungen von Gigya [6], mit denen die Unternehmen sicherstellenkönnen, dass sie Datenschutzbestimmungen wie diejenigen der DSGVOeinhalten und dadurch Vertrauen schaffen. Denn aus Vertrauen wirdletztlich Loyalität."Erfolgreiche Unternehmen und langjährige SAP-Kunden wie der FC BayernMünchen [7], der Flughafendienstleister SEA Group [8] und derGetränkehersteller Frucor Suntory [9] verlassen sich auf das weltweiteNetzwerk von Rechenzentren, in denen die SAP Hybris Software ausgeführtwird, um jenseits aller Landesgrenzen eine einheitliche Kundenerfahrungbereitzustellen und zugleich alle Vorschriften zuverlässig zu erfüllen.Im Gartner-Report "Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs" vom 24.April 2018 wird SAP Hybris Marketing Cloud als Leader positioniert.Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Bericht der Gartner-Autoren Adam Sarner, Andrew Frank, Jennifer Polk, Noah Elkin und BenjaminBloom.Wie SAP seine Lösung für eine intelligente Kundeninteraktion voranbringenmöchte und welche Roadmap das Unternehmen für bestehende und künftigeKunden entworfen hat, erfahren Sie auf der SAPPHIRE NOW(R) Konferenz imJuni 2018, dem wichtigsten SAP-Event des Jahres.Besuchen Sie das SAP News Center [10].Folgen Sie SAP auf Twitter unter@sapnews [11].AnmerkungGartner favorisiert keine der in seinen Publikationen dargestelltenAnbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Zudem rät dasMarktforschungsunternehmen den Technologieanwendern nicht dazu, nurdiejenigen Anbieter mit der höchsten Bewertung zu wählen. Die publiziertenGartner-Studien geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartnerwieder und sind nicht als verbindliche Aussagen zu verstehen. Gartnerschließt jegliche Gewährleistung, ausdrücklich oder impliziert, bezüglichdieser Studie aus, einschließlich der Garantien der Marktfähigkeit oderder Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationenunter http://www.sap.de/.# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen keinunangemessen hohes Vertrauen zu schenken.(C) 2017 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungenvon SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Markender SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationenzur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite"trademark">http://global.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx.Ansprechpartner für die Presse:eloquenza pr gmbh, Ina Rohe, +49 89 2420380, mailto:saphybris@eloquenza.de, CETMichael Baxter, SAP, +49 151 1719 6185, mailto:m.baxter@sap.com, CETPressebereich im SAP News Center [12]; mailto:press@sap.comDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

