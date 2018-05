Hamburg (ots) -



Produktrückruf "Salzstein 2er Set"



Das Unternehmen Karpati ruft im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes das Produkt "Salzstein 2er Set" freiwillig zurück.



Das Produkt wurde seit dem 23.04.2018 in den Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD verkauft.



Da es sich bei dem Salzstein um ein Naturprodukt handelt, können Luft- oder Wassereinschlüsse auftreten. Es kann daher nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass der Salzstein unter bestimmten thermischen Bedingungen in Einzelfällen zerspringt. Zum Schutz der Verbraucher wird das Produkt vorsorglich zurückgerufen.



Kunden, die die Salzsteine bei ALDI gekauft haben, können diese selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in allen Filialen zurückgeben. Der Verkaufspreis wird vollständig erstattet.



Für Rückfragen hat Karpati eine kostenfreie Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist:



00800 1200 1100 (Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)



