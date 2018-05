Von Jenny Strasburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank AG strafft ihre auf Öl- und Gasunternehmen ausgerichteten Aktivitäten im US-Investmentbanking. Im Zuge dessen werde das Büro in Houston geschlossen, rund 70 Arbeitsplätze entfielen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter, in das das Wall Street Journal Einblick hatte, habe Mark Fedorcik, Leiter Unternehmensfinanzierung Amerika, erklärt, dass die Bank ihre Präsenz im Öl- und Gas-Investmentbanking rationalisiere.

Eine Sprecherin der Deutschen Bank bestätigte den Inhalt des Schreibens.

