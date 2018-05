Mainz (ots) - Woche 18/18



Fr. 4.5.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Petra Gerster



Woche 22/18



Sa., 26.5.



1.45 UEFA Champions League Bitte Ergänzung beachten: (von 20.25 Uhr)



Woche 23/18



Di. 5.6.



22.15 37° Was bin ich ohne dich? Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



Woche 24/18



Mo., 11.6.



Bitte Programmänderung beachten:



0.15 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.14/HD/UT) Cindy liebt mich nicht Nach dem Roman von Jochen-Martin Gutsch und Juan Moreno



Franz Clemens Schick David Peter Weiß Maria Anne Schäfer und andere



Schnitt: Barbara Toennieshen Musik: Matthias Klein Kamera: Thorge Horstmann Drehbuch: Hannah Schweier Regie: Hannah Schweier (Erstsendung 25.7.2011) Deutschland 2009



(Weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen. "The Other Chelsea" entfällt.)



