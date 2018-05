Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1951 US-Dollar. Zuvor war sie mit 1,1911 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember gefallen. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächt sich der Euro am Freitag etwas ab. Die Gemeinschaftwährung geht am späten Nachmittag bei 1,1949 Fr. um. Der US-Dollar legte ...

