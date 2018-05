In Peking haben die USA und China um zentrale Handelsfragen gerungen. Es geht um viel: Handelskonflikte verursachen nicht nur wirtschaftliche Schäden. Sie können selbst militärische Auseinandersetzungen auslösen.

Man mag über US-Präsident Donald Trump denken, was man will. Aber ein Mann der leeren Worte ist er nicht. Zumindest, wenn es um sein Lieblingsthema geht, das Dauerdefizit in der US-Handelsbilanz. Trump glaubt, das Minus sei Folge eines "unfairen" Verhaltens der Europäer und Chinesen, die mit ihren Produkten den amerikanischen Markt überschwemmten, ihre eigenen Märkte aber abschotteten.

Anfang der Woche gewährte Trump den Europäern zwar Aufschub bei den angedrohten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium bis Anfang Juni. Dafür aber fordert er nun, die EU solle ihre Stahl- und Aluminiumlieferungen in die USA deckeln. In diesen Tagen loten US-Finanzminister Steven Mnuchin und US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer in Peking aus, ob China bereit ist, seine Märkte stärker für US-Produkte zu öffnen. Falls nicht, dürfte Trump gegenüber China zusätzliche Importzölle verhängen. Die Stimmung ist angespannt.

Die Welt, so scheint es, steht am Rande eines Handelskriegs - und es wäre nicht der erste, in den die USA verwickelt sind. Unvergessen ist etwa der Uhrenkrieg mit der Schweiz 1954. Damals erhöhten die USA zum Schutz der heimischen Hersteller den Importzoll auf Schweizer Uhren von 35 auf 53 Prozent.Im Autokrieg gegen Japan in den Achtzigerjahren überzog Amerika dann die aufstrebende japanische Autoindustrie mit Plagiatsvorwürfen und nötigte sie zu "freiwilligen" Exportbeschränkungen.

Der aktuelle Handelsstreit hat jedoch eine andere Dimension. Es geht nicht nur um ein paar Milliarden Dollar weniger Defizit. Es geht um die globale Führungsrolle Amerikas. Trump will den Status der USA als technologische, wirtschaftliche und politische Hegemonialmacht vor allem gegen China verteidigen, das sich anschickt, die USA auf allen Feldern herauszufordern. Ein Handelskrieg zwischen beiden Ländern hätte daher nicht nur wirtschaftliche Folgen. Er könnte auch tektonische Verschiebungen im weltweiten Machtgefüge auslösen. Ein Blick in die vergangenen 200 Jahre zeigt, dass eruptives Potenzial in Handelsstreitigkeiten steckt - und dass sie historische Umwälzungen auslösen können.

Bomben für den freien OpiumhandelChina gegen England

Vor fast 180 Jahren war China schon einmal in einen Handelskrieg mit dem Westen verwickelt. Der Kaiser in einem sich selbst genügenden "Reich der Mitte" unterwarf den Außenhandel zahlreichen Beschränkungen; die Menschen lebten abgeschottet vom Rest der Welt. Ausländische Händler konnten ihre Geschäfte nur über den Hafen von Kanton abwickeln. Chinesische Kaufleute der Cohong-Gilde stellten den Kontakt zu chinesischen Handelshäusern her und kassierten dafür hohe Provisionen.

Die Bürger der damaligen Weltmacht England liebten Tee, Seide und Porzellan aus China, die sie in großen Mengen importierten. Da die Chinesen nicht in gleichem Umfang britische Waren kauften, klaffte in der britischen Handelsbilanz ein Loch. Dies führte zum Abfluss von Silbermünzen und -barren, mit denen die Briten ihre Importrechnung bezahlten.

Um der Silberverknappung in England entgegenzuwirken, ließen die Briten in ihrer Kolonie Bengalen Schlafmohn anbauen, den sie zu Opium verarbeiteten und nach China exportierten. Mit Bestechungsgeldern an die Hafenbehörden sicherten sich die Briten den Zugang zum chinesischen Markt: Zwischen 1821 und 1837 verfünffachte sich der Umschlag mit Opium. Die Handelsbilanz zwischen China und England drehte; aus Englands Defizit wurde ein Überschuss. Nun floss Silber von China nach England, da die Chinesen ihre Opiumimporte mit dem Edelmetall bezahlten.

Aus Sorge um die chinesischen Silberbestände und die Gesundheit der Bevölkerung - jeder zehnte der damals 400 Millionen Chinesen war opiumsüchtig - erließ der chinesische Kaiser 1839 ein Einfuhrverbot für Opium. China beschlagnahmte die britischen Drogenvorräte von 1400 Tonnen, verbrannte sie und spülte die Reste ins Meer. Daraufhin ließ England 1839 die königliche Kriegsmarine mit 540 Kanonen und 4000 Mann Besatzung an Bord gen China auslaufen, um von Peking Schadensersatz einzufordern. Als China sich weigerte, die Engländer zu entschädigen, eskalierte der Konflikt zum Krieg, den die britische Kriegsflotte 1842 für sich entschied. Im Vertrag von Nanking mussten sich die Chinesen verpflichten, ihre Handelshäfen und Märkte für Opium und andere ausländische Waren zu öffnen, und umgerechnet 21 Millionen Dollar Reparationszahlungen leisten. Zudem mussten sie die Stadt Hongkong für 150 Jahre als Kronkolonie an Großbritannien abtreten.

England hatte über das Einfalltor Opium den Freihandel faktisch auch für andere Güter herbeigebombt und China gezwungen, sein isolationistisches Wirtschaftsmodell aufzugeben. Die erzwungene Einbindung in die internationale Arbeitsteilung war für China am Ende ...

