Verhandler legen oft erst einmal Maximalforderungen vor, um herauszufinden, wo man sich einigen kann. Analysten fürchten aber, dass es Donald Trump gegenüber China etwas übertrieben hat.

Die USA haben von China die Reduktion seines Handelsdefizits um 200 Milliarden Dollar bis 2020 verlangt. Diese Zahl stehe in einem Dokument für die am Freitag zu Ende gegangenen Handelsgespräche in Peking, bestätigte ein US-Regierungsbeamter. Bei den Gesprächen wurde laut Handelsministerium ein Mechanismus vereinbart, mit dem die Streitpunkte abgearbeitet werden sollen. Es gebe aber noch große Differenzen, berichteten chinesische Staatsmedien.

An den zweitägigen Gesprächen in Peking nahmen US-Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross, der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, Handelsberater Peter Navarro und auf chinesischer Seite der Wirtschaftsberater von Präsident Xi Jinping, Vize-Ministerpräsident Liu He, sowie weitere Personen teil.

Gesprochen wurde über den Abbau des US-Handelsdefizits gegenüber China, das nach Angaben aus Washington im vergangenen Jahr bei 375,2 Milliarden Dollar (313,4 Milliarden Euro) lag. Außerdem sollte China seine Politik zum Technologietransfer ...

