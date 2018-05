Zusammenfassung:

Äthiopische Regierung beginnt eine Partnerschaft mit Cardano

Reddit führt Bezahlung mit Kryptowährungen wieder ein

Goldman Sachs bietet seinen Kunden Bitcoin-Derivate an

Der Markt für Kryptowährung erlebte einen signifikanten Sprung in der Bewertung, nachdem eine der größten US-Banken angekündigt hat, in den Handel mit Digitalwährungen einzusteigen. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Regierung in Äthiopien eine Partnerschaft mit einem Start-Up für Kryptowährungen eingegangen ist. Die Regierung wies auf die Einnahmen von Mastercard hin, mit dem Hinweis, dass die Sperre für Transaktionen von Kryptowährungen mit Kreditkarten ihren Tribut fordert. Die Regierung von Äthiopien hat seit kurzem ein Blockchain-freundliches Konzept entworfen. Die autorisierten Behörden unterschrieben ein Vereinbarungsprotokoll mit dem Krypto Start-Up Cardano. Ziel der Kooperation ist die Einführung der Blockchain-Technologie in der äthiopischen Agrarindustrie. Im Rahmen des Abkommens hat die Führung von Cardano zugesagt, ...

