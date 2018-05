Köln (ots) - Ein Bundessieger, drei Landessieger und einen Sonderpreis verdeutlichen die Frischekompetenz



Die Obst- und Gemüseabteilung gilt als die Visitenkarte eines Supermarktes und hat entsprechend einen hohen Stellenwert. Die besten von ihnen sucht jährlich der renommierte Branchenwettbewerb "Deutscher Frucht Preis", ausgerichtet von der "Rundschau für den Lebensmittelhandel" und dem "Fruchthandel Magazin", und ist bei REWE wieder mehrfach fündig geworden: Den Titel "Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilung" in der Kategorie SB-Warenhaus hat das REWE Center in Heppenheim gewonnen. Landessieger sind das REWE Center in Hamburg-Altona, das REWE Center in Heidelberg-Rohrbach (Baden-Württemberg) und REWE Keyser in Radebeul (Sachsen). Einen Sonderpreis für das Convenience-Angebot erhielt das REWE Center in Hamburg-Wandsbek.



Das 7.200 Quadratmeter große REWE Center in Heppenheim, Tiergartenstraße 5, bietet den Kunden in allen Warenbereichen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis. Die nun prämierte Obst- und Gemüseabteilung erstreckt sich über 530 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mehr als 1.200 verschiedene Artikel, saisonal wechselnd, werden in den Aufbauten atmosphärisch präsentiert. Die Profilierungsschwerpunkte liegen auf regional und biologisch erzeugten Produkten sowie auf Fresh-Cut-Angeboten. Und natürlich gibt es jede Menge außergewöhnliche Sorten, die es im Umkreis sonst nirgendwo gibt.



"Marktplatz der Frische" heißt das erfolgreiche Konzept im 6.300 Quadratmeter REWE Center in Hamburg-Altona (Max-Brauer-Allee 59), dem Landessieger der Hansestadt. Auf 400 Quadratmetern wird die starke Sortimentskompetenz ausgespielt. Täglich haben die Kunden die Wahl aus mehr als 800 verschiedenen Obst- und Gemüseartikeln und können sich aus einer umfangreichen Salatbar selbst bedienen. Besondere Akzente setzen Themeninseln, etwa für Exoten und Kräuter, kombiniert mit Warenkunde und Rezeptideen.



Hohe Qualität und appetitliche Anrichte ist im REWE Center in Heidelberg-Rohrbach (Felix-Wankel-Straße 20) oberstes Gebot in der Obst- und Gemüseabteilung. Diese ist beim Landessieger Baden-Württemberg 375 Quadratmeter groß und besonders übersichtlich gestaltet. Durch eine klare Struktur können sich die Kunden leicht orientieren und ihre Wahl zwischen regionalem Gemüse, fertig vorbereiteten Salaten und Vitaminsnacks oder Südfrüchten treffen. Und dabei immer wieder probieren. Denn das Mitarbeiterteam initiiert regelmäßig Verkostungsaktionen.



REWE-Kaufmann Björn Keyser und sein Team verteidigten den Landestitel mit ihrem Markt im sächsischen Radebeul (Meissner Straße 475). Der Gewinn des Preises im Vorjahr war ein enormer Motivationsschub für alle Mitarbeiter, weiter an der Perfektionierung der Abteilung zu arbeiten. Die Auswahl wurde nochmal vergrößert, die Gestaltung atmosphärischer und die Raumausnutzung verbessert. Regionale Produkte bilden einen Schwerpunkt im Sortiment. Darüber hinaus sind Events sowie Aktions- und Zweitplatzierungen mit saisonalem Bezug weitere Schlüssel zum Erfolg.



Das besondere Convenience-Angebot im REWE Center in Hamburg-Wandsbek, Walddörferstraße 146, belohnte die Jury mit einem Sonderpreis. Es gibt eine umfangreiche Bar für Salat und Antipasti sowie für frisch gepresste Säfte, außerdem jede Menge Fresh-Cut-Artikel aus Eigenproduktion. Auch neue Trendprodukte finden sich in den Truhen und Schränken wieder. Dem Marktteam ist es durch Innovationsfreude, guter Sortimentspflege und kompromissloser Produktqualität gelungen, das Convenience-Sortiment zu einem der umsatzstärksten der Region zu machen.



Der "Deutsche Frucht Preis" wird seit mehr als 20 Jahren von der "Rundschau für den Lebensmittelhandel" zusammen mit dem "Fruchthandel Magazin" verliehen und gilt als begehrter Frische-Oscar. Die Preisverleihung am 3. Mai 2018 fand im festlichen Rahmen in Baden-Baden statt. Ziel des Preises ist es, qualifizierte und hervorragende Leistungen in der Präsentation und im Verkauf von Obst und Gemüse zu würdigen.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.



