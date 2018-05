Die Regierung will die Bundeswehr besser ausstatten. Ein internes Strategiepapier empfiehlt einen Neuanfang beim Rüstungskauf - mit starker Einbindung der Industrie in neue "BwServices".

Am Montag kommender Woche verabschiedet Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihre bisherige Rüstungsstaatssekretärin Katrin Suder mit einer Serenade im Bendlerblock. In einer heute verbreiteten Pressemitteilung betonte von der Leyen bereits, wie schwer der Abschied von der ehemaligen McKinsey-Beraterin falle - ohne allerdings ein Wort zu verlieren über ein Strategiepapier, das Suder ihrer Chefin und ihrem Nachfolger Benedikt Zimmer hinterlassen hat und über das die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.

In dem 16-seitigen Konzept, das der Redaktion vorliegt, empfiehlt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young einen weitgehenden Umbau der Behörde, die im Auftrag der Regierung die Ausrüstung der Bundeswehr organisiert und für sämtliche Einkäufe vom Kampfhubschrauber bis zum Feldbett zuständig ist. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Beschaffung der Bundeswehr (BAAINBw) soll nach diesem Plan zwar fortbestehen ...

