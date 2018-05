Die Arbeiten am noch immer unvollendeten neuen Hauptstadtflughafen halten die Betreibergesellschaft trotz guter laufender Geschäfte in den roten Zahlen. Im vergangenen Jahr schrieb das Staatsunternehmen 83,6 Millionen Euro Verlust, wie Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup am Freitag bestätigte. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" (Freitag) über den Jahresabschluss berichtet. Während der Verlust um knapp 18 Prozent sank, statt wie erwartet zu steigen, verfehlte das Unternehmen demnach seine Ziele beim Umsatz. Er stieg um 5,5 Prozent auf 392 Millionen Euro, nicht wie beabsichtigt um 10 Prozent.

Hintergrund ist die Insolvenz der Air Berlin . Die Passagierzahlen an den Bestandsflughäfen Tegel und Schönefeld stieg nur geringfügig von 32,9 Millionen auf 33,3 Millionen. Erwartet worden waren 34 Millionen Fluggäste. Als Ergebnis des laufenden Geschäfts (Ebitda) gab die Flughafengesellschaft einen Gewinn von 101,7 Millionen Euro, 6,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Eigentümer der Flughafengesellschaft sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund./bf/DP/tos

