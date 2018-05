Von wegen Sell in May. Sieht nicht danach aus. Ohnehin ist der Mai eher unauffällig. Aber diesmal scheint die Berichtssaison besonders gut zu laufen. Zumindest in Teilen der Welt... adidas, Allianz, Infineon und, und, und lieferten Quartalszahlen. Und sorgten für stabilen DAX. Aufatmen oder Sorgen vor zu wenig Lösungen zwischen den USA und China im Handelskonflikt? Und wie gut schlägt sich der US-Arbeitsmarkt? Was macht das mit der Zinsphantasie oder Zinsangst? Also doch sell in May? Die Journalisten von Der Aktionär TV mit dem Wochenrück- und -ausblick...