Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit soliden Gewinnen aus der Sitzung gegangen und hat dabei die Marke von 8'900 Punkten wieder genommen. Nach einer freundlichen Eröffnung fiel der SMI bis am Nachmittag vorerst in den Bereich des Schlusskurses vom Vortag zurück. Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts bot zunächst dem Dollar Rückenwind, der dabei zum Franken erstmals seit vergangenem November die Parität wieder überstieg.

Für die Aktien kam dann im späten Handel aber kräftige Unterstützung von der Wall Street. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht fiel grundsätzlich solide aus, wurde in Marktkreisen aber teilweise auch als durchzogen bezeichnet. So fiel zwar die Arbeitslosenrate auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2000 zurück, allerdings wurden weniger neue Stellen geschaffen als erhofft und der Teuerungsdruck von der Lohnentwicklung her blieb bescheiden. Insgesamt sahen die Kommentatoren die Politik der vorsichtigen Zinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank nicht in Frage gestellt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,70 Prozent höher bei 8'903,83 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,7 Prozent, immerhin bereits das vierte in Folge. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,67 Prozent auf 1'472,36 Punkte und der breite Swiss Performance ...

