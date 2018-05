Wochenausblick: Geht die Erholung im DAX weiter? Berichtssaison bleibt im Fokus

Bastian Galuschka,

Trotz eher schwacher US-Märkte hat der deutsche Aktienmarkt seine Erholung auch in der zurückliegenden Handelswoche fortgesetzt. Während der DAX auf Wochensicht um mehr als 1,5 Prozent zulegen konnte, schwächelten die US-Indizes vor allem in der ersten Wochenhälfte und konnten sich erst am Freitag etwas berappeln. Unter dem Strich bleibt es aber auf Wochensicht bei Kursverlusten.

Unternehmen im Fokus

Die Berichtssaison blieb auch in der vergangenen Woche das beherrschende Thema am Markt. Die 17 DAX-Konzerne, die bereits Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht haben, haben zusammengenommen den Umsatz um 0,5?Prozent auf gut 195 Milliarden Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging hingegen um 2,1?Prozent auf 22,1 Milliarden Euro zurück, so eine Studie der Beratungsgesellschaft EY.

Spitzenreiter im DAX waren in der zurückliegenden Woche die Aktien von E.ON, Infineon und SAP, mit Kursaufschlägen von jeweils mehr als fünf Prozent. In den USA standen am Freitag erneut die Apple-Aktien im Fokus, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett ihre Beteiligung an Apple im ersten Quartal um 75 Millionen weitere Aktien aufgestockt hat und inzwischen mehr als 240 Millionen Apple-Aktien im Depot hat.

In der kommenden Woche geht die Berichtssaison unter Volldampf weiter mit den Quartalszahlen von acht DAX-Konzernen und zahlreichen weiteren Unternehmen aus der zweiten Reihe. Zahlen werden unter anderem erwartet von Aareal Bank, Bechtle, Beiersdorf, Brenntag, Continental, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Drillisch, E.ON, Evotec, Fraport, Hannover Rück, HeidelbergCement, Henkel, Jenoptik, Münchener Rück, Norma Group, Osram, SLM Solutions, SMA Solar Technology, Symrise, Talanx, Uniper, United Internet und Zalando. In den USA berichten unter anderem 21st Century Fox, Electronic Arts, JD.com, Marriott International, Monster Beverage, NVIDIA, Priceline Group sowie Walt Disney über das zurückliegende Quartal.

Wichtige Termine

07.05.: Deutschland - Auftragseingang Industrie März

08.05.: Deutschland - Erzeugung im Produzierenden Gewerbe März

08.05.: Deutschland - Handelsbilanzsaldo März

09.05.: USA - Erzeugerpreise April

10.05.: Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England

10.05.: USA - Verbraucherpreise April

11.05.: USA - Konsumklima Uni Michigan Mai (vorläufig)

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.827/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.665/12.600/12.460/12.312 Punkte

Der DAX vollzog unter technischen Aspekten eine nahezu perfekte Handelswoche. Der Ausbruch über das Widerstandsband zwischen 12.600 und 12.660 Punkten erfolgte impulsiv. Der anschließende Pullback an diese neue Unterstützung wurde ebenfalls aufgefangen und gekauft. Zum Wochenschluss stand der Index nur unweit des Wochenhochs.

Für die kommende Woche wird es nun wichtig sein, das positive Momentum aufrechtzuerhalten. Kurse über 12.827 Punkten ermöglichen weitere Zugewinne in Richtung der 13.000-Punkte-Marke. Dort müsste man den Index auf eine mögliche kurzfristige Topbildung untersuchen.

Solange der DAX über 12.600 Punkten notiert, bleibt das Chartbild bullisch. Als Trendstopp könnten Anleger im Falle neuer Hochs das Zwischentief bei 12.665 Punkten als Orientierungsmarke nutzen. Kurse unter 12.600 Punkten könnten dagegen einen Abverkauf auf 12.460 Punkte nach sich ziehen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2018 - 04.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 04.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

