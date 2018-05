Mainz (ots) -



Angriffe auf Synagogen, Übergriffe auf junge Israelis, die Kippa tragen, Beleidigungen im Alltag und an Schulen. Woher der Antisemitismus in Deutschland kommt und was man dagegen tun kann, damit beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der ZDF-Sendung "Forum am Freitag" (ZDFinfo: 4. Mai 2018, 7.45 Uhr, und in der ZDFmediathek unter https://zdf.de/kultur/forum-am-freitag).



Moderatorin Dilek Üsük spricht unter anderen mit dem Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der gerade das neue Amt angetreten hat, über die Forderung nach Pflichtbesuchen in KZ-Gedenkstätten für Schüler. "Es sollte die Regel sein. Und es sollte gut vorbereitet und nachbereitet werden. Nur dann ist es sinnvoll", fordert Klein in der Sendung. Und dies gelte nicht nur für Gymnasiasten, sondern für alle Schüler: "Ab 14 ist es sinnvoll und dann sollte es nicht Pflicht, sondern die Regel sein, dass jede Schulklasse in Deutschland einmal entweder in eine KZ-Gedenkstätte geht oder sich damit auseinandersetzt oder eben einen Ort der Erinnerung aufsucht (...) und zwar jede Schule, nicht nur die Gymnasien, sondern auch Hauptschulen, Realschulen, Berufsschulen, wirklich alle. Das wäre mein Wunsch."



Das "Forum am Freitag" stellt in dieser Sendung auch die Initiative "Heroes Duisburg" vor. Vor allem junge Muslime beschäftigen sich hier mit dem Antisemitismus unter Muslimen und setzten sich nach einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Ausschwitz mit dem Thema in einem Theaterstück auseinander.



