Ex-VW-Chef Winterkorn ist in den USA wegen Verschwörung im Dieselskandal angeklagt worden. In der Anklage ist eine schwer belastende Aussage nicht erwähnt.

In der Abgasaffäre bei Volkswagen wird der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR von einem Beschäftigten des Autokonzerns schwer belastet. Ein VW-Jurist hat der Staatsanwaltschaft Braunschweig von einem Gespräch berichtet, das er am 27. Juli 2015 mit Winterkorn in dessen Büro in der Wolfsburg Konzernzentrale geführt habe.

Die beiden hätten sich demnach darüber unterhalten, dass in Diesel-Fahrzeugen von VW für den US-Markt eine betrügerische Software verbaut sei, die auf dem Prüfstand für geringe Schadstoffe sorge, im normalen Fahrbetrieb aber nicht. Der Jurist will Winterkorn die Einschätzung von hauseigenen Technikern geschildert haben, wonach diese Software ein verbotenes "defeat device" sei.

