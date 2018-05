Experten empfehlen, auf das nächste Erdbeben in der Metropole Istanbul vorbereitet zu sein - mit einer Erdbebentasche. Doch was muss da rein?

Die Türkei ist nicht nur politisch, sondern auch geologisch ein hochaktives und sensibles Gebiet. Die anatolische Platte, die rund 97 Prozent der Landesfläche ausmacht, prallt auf die eurasische, die afrikanische und die arabische Erdplatte. Zentimeter um Zentimeter schrammen die tektonischen Platten jedes Jahr aneinander vorbei. Verkeilen sie sich an einer Stelle oder drückt sich die eine Platte über eine andere, können die Millionen Kubikkilometer großen Steinbrocken unter Spannung geraten. Das kann zu einem Beben führen.

Eine der größten Verwerfungslinien verläuft südlich der 16-Millionen-Einwohner-Stadt Istanbul. Geologen erwarten dort ein großes Erdbeben noch vor dem Jahr 2030.

Durch die gewaltigen Umwälzungen in der türkischen Politik und die gesellschaftlichen Spannungen vergessen viele die banaleren, aber ungleich größeren Gefahren für Leib und Leben: Neben dem Risiko, in einem Taxi ohne Anschnallgurte auf der Rückbank ums Leben zu kommen, sind das vor allem Erdbeben.

Auch Mehmet Özhaseki, der türkische Umwelt- und Städtebauminister, warnt offen vor der Gefahr unter der Erde: "Fachleute sagen, dass Istanbul in den nächsten Jahren von einem massiven Erdbeben getroffen wird", sagte er im vergangenen Dezember, "die Prognosen machen uns Angst".

Beim jüngsten stärkeren Beben in der südöstlichen Provinz Adiyaman, in der auch viele Flüchtlinge leben, wurden Ende April 40 Menschen verletzt. Erst wenige Tage zuvor erschütterte ein Erdstoß die Ferienprovinz Antalya im Süden des Landes. Dort beschränkten sich die Auswirkungen, soweit bisher bekannt, auf Sachschäden.

Im Oktober 2011 zeigte die Richterskala einen Wert von 7,1 an, als in der östlichen Provinz Van ein Erdbeben mehr als 600 Menschen tötete. Im August 1999 kamen bei einem Beben in der bevölkerungsreichen Stadt Izmit nahe Istanbul rund 18.000 Menschen ums Leben. Insgesamt starben im vergangenen Jahrhundert in der Türkei mehr als 80.000 Menschen durch Erdbeben.

Jetzt warten alle auf das nächste Beben in dem Gebiet um die ...

